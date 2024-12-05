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Регион
5 декабря, 20:08

Путин объяснил причины назначения Хинштейна врио главы Курской области

Путин заявил Хинштейну, что в Курской области необходимо кризисное управление

Глава государства Владимир Путин на встрече с врио главы Курской области Александром Хинштейном объяснил причины его назначения. Как пояснил российский лидер, в данном регионе востребовано кризисное управление.

«Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление. Безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — подчеркнул Путин.

Хинштейн в качестве врио главы Курской области пообещал Путину выполнить все задачи
Хинштейн в качестве врио главы Курской области пообещал Путину выполнить все задачи

Напомним, указ о назначении Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области был подписан Путиным 5 декабря. Предыдущий губернатор региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.

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Life.ru

Оксана Попова
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