Путин объяснил причины назначения Хинштейна врио главы Курской области
Путин заявил Хинштейну, что в Курской области необходимо кризисное управление
Глава государства Владимир Путин на встрече с врио главы Курской области Александром Хинштейном объяснил причины его назначения. Как пояснил российский лидер, в данном регионе востребовано кризисное управление.
«Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление. Безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — подчеркнул Путин.
Напомним, указ о назначении Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области был подписан Путиным 5 декабря. Предыдущий губернатор региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.
Life.ru