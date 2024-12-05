Путин объяснил причины назначения Хинштейна врио главы Курской области

Глава государства Владимир Путин на встрече с врио главы Курской области Александром Хинштейном объяснил причины его назначения. Как пояснил российский лидер, в данном регионе востребовано кризисное управление.

«Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление. Безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — подчеркнул Путин.