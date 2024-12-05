Хинштейн в качестве врио главы Курской области пообещал Путину выполнить все задачи

Врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал выполнить все задачи, которые поставлены перед ним главой государства Владимиром Путиным. На встрече с российским лидером чиновник заявил, что жители региона должны чувствовать себя частью страны.

«Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать всё для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — высказался Хинштейн.