Хинштейн в качестве врио главы Курской области пообещал Путину выполнить все задачи
Хинштейн: Жители Курской области должны чувствовать себя частью страны
Александр Хинштейн и Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал выполнить все задачи, которые поставлены перед ним главой государства Владимиром Путиным. На встрече с российским лидером чиновник заявил, что жители региона должны чувствовать себя частью страны.
Владимир Путин проводит встречу с Александром Хинштейном. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать всё для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — высказался Хинштейн.
Напомним, указ о назначении Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области был подписан Путиным 5 декабря. Предыдущий губернатор региона Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию.