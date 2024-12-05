Стало известно, когда могут пройти выборы главы Курской области

Выборы руководителя Курской области в 2025 году могут состояться в единый день голосования — 14 сентября. Такую информацию приводит ТАСС.

«Выборы могут быть назначены на единый день голосования 14 сентября 2025 года», — рассказали агентству в региональном избиркоме.