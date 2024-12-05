Стало известно, когда могут пройти выборы главы Курской области
ТАСС: Выборы губернатора Курской области могут пройти 14 сентября 2025 года
Выборы руководителя Курской области в 2025 году могут состояться в единый день голосования — 14 сентября. Такую информацию приводит ТАСС.
«Выборы могут быть назначены на единый день голосования 14 сентября 2025 года», — рассказали агентству в региональном избиркоме.
Напомним, что 5 декабря стало известно о назначении депутата Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области. Объявляя о назначении президент Владимир Путин заявил, что в регионе необходимо кризисное управление. Предыдущий губернатор области Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял область 205 дней.
Life.ru