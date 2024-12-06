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Регион
6 декабря, 05:20

«Большая ответственность»: Хинштейн сообщил, что в ближайшее время поедет в Курскую область

Хинштейн в ближайшее время приступит к работе как врио главы Курской области

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, отметил, что для него это огромная честь и большая ответственность. По словам парламентария, это непростой регион, где предстоит много работы.

Владимир Путин встретился с Александром Хинштейном и предложил ему возглавить Курскую область. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Сделаю всё, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян», — написал врио главы Курской области в своём телеграм-канале.

По словам Хинштейна, нет большего счастья, чем служить России, её народу и президенту. Прибыть в Курскую область Хинштейн намерен в ближайшее время.

«Служу России! Победа будет за нами!» — заключил чиновник.

Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области
Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Александру Хинштейну 50 лет. С 2003 года он был депутатом Госдумы. Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио главы Курской области. По словам президента, в данный момент регион нуждается в кризисном управлении. Экс-глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о переходе на другую работу. Выборы губернатора региона могут пройти в сентябре 2025 года.

Обложка ©

Telegram / «Кремль. Новости»

Никита Никонов
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