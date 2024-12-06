«Большая ответственность»: Хинштейн сообщил, что в ближайшее время поедет в Курскую область

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, отметил, что для него это огромная честь и большая ответственность. По словам парламентария, это непростой регион, где предстоит много работы.

Владимир Путин встретился с Александром Хинштейном и предложил ему возглавить Курскую область. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Сделаю всё, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян», — написал врио главы Курской области в своём телеграм-канале.

По словам Хинштейна, нет большего счастья, чем служить России, её народу и президенту. Прибыть в Курскую область Хинштейн намерен в ближайшее время.