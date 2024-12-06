Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. По его словам, парламентарий обладает нужными качествами для эффективной работы в регионе и способен решать проблемы, волнующие жителей области.

Володин отметил, что Хинштейн возглавляет важный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме. Кроме того, политик успешно работал в других регионах, избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей, преодолевая сложный избирательный процесс.