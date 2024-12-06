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Регион
6 декабря, 00:25

Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Володин: Хинштейн, назначенный врио главы Курской области, умеет решать проблемы

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна врио главы Курской области. По его словам, парламентарий обладает нужными качествами для эффективной работы в регионе и способен решать проблемы, волнующие жителей области.

Володин отметил, что Хинштейн возглавляет важный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи в Госдуме. Кроме того, политик успешно работал в других регионах, избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей, преодолевая сложный избирательный процесс.

Спикер уверен, что Хинштейн будет защищать интересы курян и решать актуальные проблемы региона.

Хинштейн в качестве врио главы Курской области пообещал Путину выполнить все задачи
Хинштейн в качестве врио главы Курской области пообещал Путину выполнить все задачи

Напомним, ранее 5 декабря Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио главы Курской области. По словам президента, в данный момент регион нуждается в кризисном управлении.

Анатолий Цейко
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