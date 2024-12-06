Смирнов выступил с обращением к курянам и назвал причину отставки

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов ушёл в отставку в связи с переходом на другое место работы. В видеообращении к курянам он заявил, что на новой должности он продолжит поддерживать регион.

Алексей Смирнов в обращении сообщил о переходе на новое место работы. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

По его словам, он переходит на новое место работы по решению вышестоящего руководства. На этом посту он обещал сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие. О какой должности идёт речь, Смирнов не уточнил.

«На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — заявил Смирнов и выразил благодарность команде и жителям за поддержку.