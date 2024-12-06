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Регион
5 декабря, 21:59

Смирнов выступил с обращением к курянам и назвал причину отставки

Экс-глава Курской области Смирнов сообщил о переходе на новое место работы

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов ушёл в отставку в связи с переходом на другое место работы. В видеообращении к курянам он заявил, что на новой должности он продолжит поддерживать регион.

Алексей Смирнов в обращении сообщил о переходе на новое место работы. Видео © Telegram / Алексей Смирнов

По его словам, он переходит на новое место работы по решению вышестоящего руководства. На этом посту он обещал сделать всё возможное, чтобы оправдать доверие. О какой должности идёт речь, Смирнов не уточнил.

«На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — заявил Смирнов и выразил благодарность команде и жителям за поддержку.

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Напомним, что 5 декабря стало известно о назначении депутата Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области. Объявляя о назначении президент Владимир Путин заявил, что в регионе необходимо кризисное управление. Предыдущий губернатор области Алексей Смирнов подал в отставку по собственному желанию. Он возглавлял область 205 дней.

Обложка ©

Telegram / Алексей Смирнов

Оксана Попова
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