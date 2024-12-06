Песков: Невозможно сказать, как долго Хинштейн будет работать в Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя точно определить, станет ли работа Александра Хинштейна в качестве временного исполняющего обязанности главы Курской области антикризисным управлением или он будет продолжать участвовать в выборах на пост губернатора.