Песков: Невозможно сказать, как долго Хинштейн будет работать в Курской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нельзя точно определить, станет ли работа Александра Хинштейна в качестве временного исполняющего обязанности главы Курской области антикризисным управлением или он будет продолжать участвовать в выборах на пост губернатора.
«На данный момент ответить на этот вопрос невозможно», — отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Он также подчеркнул, что, возглавляя регион, человек стремится работать долго и полноценно.
Александр Хинштейн, которому исполнилось 50 лет, с 2003 года является депутатом Государственной думы. Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Бывший глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о своем переходе на другую должность. Выборы губернатора в регионе могут состояться в сентябре 2025 года.
Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС