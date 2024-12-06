Песков назвал Александра Хинштейна энергичным и талантливым человеком
Александр Хинштейн. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Алексей Белкин
Новый временно исполняющий обязанности глава Курской области Александр Хинштейн является энергичным и талантливым человеком. Так его описал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Предстоит огромная работа, (он ей будет — Прим. Life.ru) заниматься. Человек энергичный, талантливый, способный на эффективную работу», — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна врио главы Курской области. С 2003 года он является депутатом Государственной думы. Лидер государства отметил, что регион сейчас требует кризисного управления. Бывший губернатор Алексей Смирнов же переходит на новую должность. Выборы нового главы региона могут состояться в сентябре 2025 года.