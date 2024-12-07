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Регион
7 декабря, 18:21

Врио главы Курской области провёл первую встречу с переселенцами из приграничья

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с переселенцами из приграничных районов Курска. Об этом Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале.

Первая встреча с жителями Курской области. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн

«Наша первая встреча с жителями Курской области прошла в пункте приёма документов на жилищные сертификаты. Вместе с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Щеголевым заехали сюда без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа. Конечно же, большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли», — написал он.

Он отметил, что не сможет мгновенно ответить на все вопросы граждан, так как для этого требуется глубокий анализ текущей ситуации в регионе, добавив, что собираем информацию «с места», чтобы потом систематизировать её и разработать конкретные решения по актуальным для курян проблемам.

Кроме того, врио губернатора рассказал, что для вопросов жителей доступен бот обратной связи и страница в социальной сети «ВКонтакте». Он также уточнил, что свои соцсети ведёт сам.

Хинштейн назвал первоочерёдную задачу на посту врио губернатора Курской области
Хинштейн назвал первоочерёдную задачу на посту врио губернатора Курской области

Напоминаем, что 5 декабря Владимир Путин назначил Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Президент подчеркнул, что в данный момент региону нужно антикризисное управление. Ранее занимавший эту должность Алексей Смирнов сообщил о переходе на новую работу. На первом брифинге после церемонии представления Хинштейн сообщил о намерениях сделать заседания правительства доступными для широкой публики, позволяя любому желающему участвовать в них в онлайн-формате. Он также выразил надежду на скорое освобождение курской земли от ВСУ.

Обложка ©

Telegram/ Александр Хинштейн

Николь Вербер
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