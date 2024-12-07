Врио главы Курской области провёл первую встречу с переселенцами из приграничья

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провели встречу с переселенцами из приграничных районов Курска. Об этом Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале.

Первая встреча с жителями Курской области. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн

«Наша первая встреча с жителями Курской области прошла в пункте приёма документов на жилищные сертификаты. Вместе с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Щеголевым заехали сюда без предупреждения, чтобы своими глазами увидеть, как организована эта работа. Конечно же, большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли», — написал он.

Он отметил, что не сможет мгновенно ответить на все вопросы граждан, так как для этого требуется глубокий анализ текущей ситуации в регионе, добавив, что собираем информацию «с места», чтобы потом систематизировать её и разработать конкретные решения по актуальным для курян проблемам.