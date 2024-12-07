Хинштейн назвал первоочерёдную задачу на посту врио губернатора Курской области
Хинштейн: Первоочерёдная задача — обеспечить курян средствами и жильём
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, чем первым делом займётся на новом посту. Он заявил, что перед ним стоят сложные и масштабные задачи. Сейчас важно осмотреться на месте: «не рубить с плеча и не пороть горячку».
«Предложение президента возглавить регион ответственное, очень серьёзное и в достаточной степени неожиданное. Главная задача — это как можно быстрее вникнуть в проблемы, которыми живёт регион, и которыми живут куряне», — отметил Хинштейн в эфире радио «Комсомольская правда».
Он заверил, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить жителей Курской области средствами и жильём. Эта задача является первоочерёдной. После освобождения территорий от ВСУ предстоит огромная работа по их восстановлению.
«Учитывая, что Курская область сегодня находится в такой непростой ситуации. Часть территорий временно занята нашими противниками, но сделаю все от себя зависящее для того, поставленные задачи президентом были выполнены», — заявил врио губернатора в интервью телеканалу «Звезда».
Напомним, 5 декабря Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Бывший глава региона Алексей Смирнов сообщил о своём переходе на другую должность.