Хинштейн назвал первоочерёдную задачу на посту врио губернатора Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, чем первым делом займётся на новом посту. Он заявил, что перед ним стоят сложные и масштабные задачи. Сейчас важно осмотреться на месте: «не рубить с плеча и не пороть горячку».

«Предложение президента возглавить регион ответственное, очень серьёзное и в достаточной степени неожиданное. Главная задача — это как можно быстрее вникнуть в проблемы, которыми живёт регион, и которыми живут куряне», — отметил Хинштейн в эфире радио «Комсомольская правда».

Он заверил, что сделает всё возможное, чтобы обеспечить жителей Курской области средствами и жильём. Эта задача является первоочерёдной. После освобождения территорий от ВСУ предстоит огромная работа по их восстановлению.