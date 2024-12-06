Памфилова: Довыборы в Госдуму по округу Хинштейна пройдут в сентябре 2025 года
Довыборы в Госдуму по одномандатному округу № 158 в Самарской области, где был избран депутат Александром Хинштейн, пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. В этот же день в Курской области также состоятся досрочные выборы губернатора.
«Довыборы по округу, где был избран депутат Госдумы Хинштейн Александр Евсеевич, планируются на единый день голосования в сентябре 2025 года. В этой осени также состоятся досрочные выборы губернатора Курской области», — сообщила Памфилова.
Александр Хинштейн, которому исполнилось 50 лет, с 2003 года является депутатом Государственной думы. Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Бывший глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о своем переходе на другую должность.
Life.ru