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6 декабря, 08:43

Памфилова: Довыборы в Госдуму по округу Хинштейна пройдут в сентябре 2025 года

Довыборы в Госдуму по одномандатному округу № 158 в Самарской области, где был избран депутат Александром Хинштейн, пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. В этот же день в Курской области также состоятся досрочные выборы губернатора.

«Довыборы по округу, где был избран депутат Госдумы Хинштейн Александр Евсеевич, планируются на единый день голосования в сентябре 2025 года. В этой осени также состоятся досрочные выборы губернатора Курской области», — сообщила Памфилова.

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Александр Хинштейн, которому исполнилось 50 лет, с 2003 года является депутатом Государственной думы. Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Бывший глава Курской области Алексей Смирнов сообщил о своем переходе на другую должность.

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Life.ru

Марина Фещенко
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