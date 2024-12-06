Памфилова: Довыборы в Госдуму по округу Хинштейна пройдут в сентябре 2025 года

Довыборы в Госдуму по одномандатному округу № 158 в Самарской области, где был избран депутат Александром Хинштейн, пройдут в единый день голосования в сентябре 2025 года. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. В этот же день в Курской области также состоятся досрочные выборы губернатора.