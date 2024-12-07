Кризисный врио Хинштейн выразил надежду на быструю зачистку курской земли от ВСУ
Врио губернатора Курской области Хинштейна представили правительству региона
Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Михаил Синицын
Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев представил врио губернатора Курской области Хинштейна правительству региона во время торжественной церемонии в здании администрации. Там также присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных организаций.
Во время первого брифинга после церемония представления Хинштейн заявил о планах сделать заседания правительства открытыми, чтобы на них мог присутствовать в онлайн-режиме любой желающий.
«Сейчас поговорю с коллегами [о том], существует ли техническая возможность вести заседания правительства Курской области в режиме онлайн, чтобы каждый житель мог сам знать, что происходит, чем занимается власть», — сказал он.
Хинштейн также заверил журналистов, что им общаться с ним будет легко, поскольку он очень не любит уходить от ответов. Он рассказал, что не планирует принимать поспешные решения, касающиеся кадровых перестановок в правительстве региона. Врио назвал неправильным и несправедливым лишение переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении выплат. Также Хинштейн выразил надежду, что курская земля будет освобождена от ВСУ очень быстро.
«Конечно, ситуация здесь очень непростая. Конечно, ещё не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдёт очень и очень быстро», — сказал кризисный врио.
Напомним, что 5 декабря в соответствии с указом Владимира Путина Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Президент отметил, что региону на данном этапе требуется антикризисное управление. Занимавший этот пост ранее Алексей Смирнов сообщил, что переходит на новое место работы.