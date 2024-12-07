Кризисный врио Хинштейн выразил надежду на быструю зачистку курской земли от ВСУ

Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев представил врио губернатора Курской области Хинштейна правительству региона во время торжественной церемонии в здании администрации. Там также присутствовали представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных организаций.

Во время первого брифинга после церемония представления Хинштейн заявил о планах сделать заседания правительства открытыми, чтобы на них мог присутствовать в онлайн-режиме любой желающий.

«Сейчас поговорю с коллегами [о том], существует ли техническая возможность вести заседания правительства Курской области в режиме онлайн, чтобы каждый житель мог сам знать, что происходит, чем занимается власть», — сказал он.

Хинштейн также заверил журналистов, что им общаться с ним будет легко, поскольку он очень не любит уходить от ответов. Он рассказал, что не планирует принимать поспешные решения, касающиеся кадровых перестановок в правительстве региона. Врио назвал неправильным и несправедливым лишение переселенцев из приграничных районов земельных участков при получении выплат. Также Хинштейн выразил надежду, что курская земля будет освобождена от ВСУ очень быстро.