Украине придётся пойти на горькую жертву ради мира, заявили в Британии

Украине придётся отказаться от части территорий, если она хочет завершения вооружённого конфликта с Россией. Об этом пишет издание Telegraph.

«Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придётся пожертвовать частью своей территории. <...> Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость», — сказано в тексте.