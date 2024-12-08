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Регион
8 декабря, 12:09

Украине придётся пойти на горькую жертву ради мира, заявили в Британии

Telegraph: Украине придётся отказаться от территорий для завершения конфликта

Украине придётся отказаться от части территорий, если она хочет завершения вооружённого конфликта с Россией. Об этом пишет издание Telegraph.

«Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придётся пожертвовать частью своей территории. <...> Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость», — сказано в тексте.

Автор материала отметил, что шансы Киева вернуть себе утраченные территории силой стремятся к нулю. Кроме того, всё больше украинцев заявляют, что предпочли бы отказаться от потерянных земель в пользу завершения военных действий.

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Напомним, накануне избранный президент Штатов Дональд Трамп посетил церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после реставрации, где у него произошла встреча с Владимиром Зеленским, которой добился глава Франции Эмманюэль Макрон. Как сообщали СМИ, у них произошла беседа, в результате которой был согласован ряд шагов по завершению вооружённого конфликта. По завершению встречи Трамп объявил, что Зеленский готов к переговорам. Сам он опубликовал лишь пространные заявления на этот счёт, но готовность Украины к диалогу о мире с Россией никак не подтвердил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно изучил предложение Трампа о сделке по Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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