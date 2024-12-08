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Регион
8 декабря, 12:05

Песков: Путин ещё в июне изложил условия РФ для немедленного прекращения огня

Россия открыта для переговоров по Украине, президент РФ Владимир Путин изложил условия Москвы для немедленного прекращения огня в июне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России», — напомнил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что глава государства неоднократно говорил об открытости России к переговорам. Москва приветствует мирные инициативы, которые, в первую очередь, выдвигают государства глобального Юга и партнёры РФ по БРИКС — Китай, Бразилия, Индия, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия.

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Ранее Песков сообщил, что Кремль внимательно изучил заявление избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что для выхода на мирную траекторию Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Москвой.

Как сообщал Life.ru, летом Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Киевом. Во-первых, по словам лидера РФ, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого и официального отказа Киева от планов вступления в НАТО и другие альянсы огонь будет прекращён незамедлительно.

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Life.ru

Александр Юнашев
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