Россия открыта для переговоров по Украине, президент РФ Владимир Путин изложил условия Москвы для немедленного прекращения огня в июне. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России», — напомнил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что глава государства неоднократно говорил об открытости России к переговорам. Москва приветствует мирные инициативы, которые, в первую очередь, выдвигают государства глобального Юга и партнёры РФ по БРИКС — Китай, Бразилия, Индия, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия.

Ранее Песков сообщил, что Кремль внимательно изучил заявление избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что для выхода на мирную траекторию Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Москвой.