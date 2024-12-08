Кремль внимательно изучил предложение Трампа о сделке по Украине и объявил свои условия

Кремль внимательно изучил заявление избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и напомнил, что для выхода на мирную траекторию Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Москвой.

«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены [Владимиром] Путиным в июне этого года на встрече с руководством МИД. От переговоров отказалась и продолжает отказываться Украина. Зеленский запретил переговоры с российскими властями. Ему достаточно отменить свой декрет», – объяснил представитель Кремля.