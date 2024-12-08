Кремль внимательно изучил предложение Трампа о сделке по Украине и объявил свои условия
Песков – о словах Трампа по Украине: Зеленскому надо отменить запрет на диалог
Владимир Путин с Дональдом Трампом и Меланией Трамп. Фото © kremlin.ru
Кремль внимательно изучил заявление избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и напомнил, что для выхода на мирную траекторию Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Москвой.
«Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены [Владимиром] Путиным в июне этого года на встрече с руководством МИД. От переговоров отказалась и продолжает отказываться Украина. Зеленский запретил переговоры с российскими властями. Ему достаточно отменить свой декрет», – объяснил представитель Кремля.
Напомним, 7 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери. Чтобы эта встреча состоялась, пришлось похлопотать президенту Франции Макрону. СМИ писали, что стороны согласовали некоторые шаги по завершению конфликта. После мероприятия избранный американский президент заявил, что Зеленский хочет переговоров. Так ли оно на самом деле, неизвестно, однако, по всей видимости, желания главы киевского режима — это последнее, о чём беспокоится Трамп.