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Регион
8 декабря, 05:35
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Трамп и Зеленский на встрече в Париже могли подготовить шаги по завершению СВО

WP: Встреча Трампа и Зеленского в Париже позволила подготовить шаги по Украине

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official

Трёхсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эмманюэля Макрона в Париже позволила подготовить будущие шаги по Украине после инаугурации главы Белого дома в январе. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на западного чиновника.

Переговоры в Елисейском дворце были важны, так как в ходе них Трамп и Зеленский могли очно обменяться своими взглядами на ситуацию и обсудить дальнейшие шаги по завершению конфликта. Беседа политиков могла быть «очень полезной» с точки зрения Запада, говорит собеседник издания.

Трамп же в очередной раз подтвердил намерение быстро закончить украинский конфликт и раскритиковал действующую администрацию Соединённых Штатов за слишком большие расходы на Киев.

Трамп эмоционально проигнорировал Зеленского на встрече в Париже
Трамп эмоционально проигнорировал Зеленского на встрече в Париже

Напомним, Трамп и Зеленский 7 декабря прибыли в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации. Там они провели встречу вместе с Эмманюэлем Макроном, которая, впрочем, продлилась не больше 20 минут и завершилась без каких-либо заявлений.

Андрей Бражников
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