Трамп и Зеленский на встрече в Париже могли подготовить шаги по завершению СВО
WP: Встреча Трампа и Зеленского в Париже позволила подготовить шаги по Украине
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Телеграм / Zelenskiy / Official
Трёхсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эмманюэля Макрона в Париже позволила подготовить будущие шаги по Украине после инаугурации главы Белого дома в январе. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на западного чиновника.
Переговоры в Елисейском дворце были важны, так как в ходе них Трамп и Зеленский могли очно обменяться своими взглядами на ситуацию и обсудить дальнейшие шаги по завершению конфликта. Беседа политиков могла быть «очень полезной» с точки зрения Запада, говорит собеседник издания.
Трамп же в очередной раз подтвердил намерение быстро закончить украинский конфликт и раскритиковал действующую администрацию Соединённых Штатов за слишком большие расходы на Киев.
Напомним, Трамп и Зеленский 7 декабря прибыли в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации. Там они провели встречу вместе с Эмманюэлем Макроном, которая, впрочем, продлилась не больше 20 минут и завершилась без каких-либо заявлений.