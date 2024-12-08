Трамп и Зеленский на встрече в Париже могли подготовить шаги по завершению СВО

Трёхсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эмманюэля Макрона в Париже позволила подготовить будущие шаги по Украине после инаугурации главы Белого дома в январе. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на западного чиновника.

Переговоры в Елисейском дворце были важны, так как в ходе них Трамп и Зеленский могли очно обменяться своими взглядами на ситуацию и обсудить дальнейшие шаги по завершению конфликта. Беседа политиков могла быть «очень полезной» с точки зрения Запада, говорит собеседник издания.

Трамп же в очередной раз подтвердил намерение быстро закончить украинский конфликт и раскритиковал действующую администрацию Соединённых Штатов за слишком большие расходы на Киев.