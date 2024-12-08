Трамп эмоционально проигнорировал Зеленского на встрече в Париже
NYP: Трамп был безэмоционален на встрече с Зеленским в Париже
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/AP Photo/Michel Euler
Избранный президент США Дональд Трамп не показывал эмоций во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце. Об этом пишет газета The New York Post.
В свою очередь главе киевского режима «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом, который стоял с каменным выражением лица».
Трамп не раз заявлял о желании быстро урегулировать украинский конфликт, однако Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других европейских стран всё ещё надеются убедить американского лидера не прекращать поддержку Украины и добиться завершения конфликта на условиях Киева.
Напомним, Трамп и Зеленский приехали в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации. Там они провели встречу вместе с Эмманюэлем Макроном, которая, впрочем, продлилась не больше 20 минут и завершилась без каких-либо заявлений.