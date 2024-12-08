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8 декабря, 01:45

Трамп эмоционально проигнорировал Зеленского на встрече в Париже

NYP: Трамп был безэмоционален на встрече с Зеленским в Париже

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/AP Photo/Michel Euler

Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС/AP Photo/Michel Euler

Избранный президент США Дональд Трамп не показывал эмоций во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце. Об этом пишет газета The New York Post.

В свою очередь главе киевского режима «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом, который стоял с каменным выражением лица».

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Трамп не раз заявлял о желании быстро урегулировать украинский конфликт, однако Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других европейских стран всё ещё надеются убедить американского лидера не прекращать поддержку Украины и добиться завершения конфликта на условиях Киева.

Напомним, Трамп и Зеленский приехали в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после пятилетней реставрации. Там они провели встречу вместе с Эмманюэлем Макроном, которая, впрочем, продлилась не больше 20 минут и завершилась без каких-либо заявлений.

Артур Лапсаков
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