Трамп эмоционально проигнорировал Зеленского на встрече в Париже

Избранный президент США Дональд Трамп не показывал эмоций во время встречи с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце. Об этом пишет газета The New York Post.

В свою очередь главе киевского режима «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом, который стоял с каменным выражением лица».

Трамп не раз заявлял о желании быстро урегулировать украинский конфликт, однако Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других европейских стран всё ещё надеются убедить американского лидера не прекращать поддержку Украины и добиться завершения конфликта на условиях Киева.