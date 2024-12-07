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7 декабря, 18:26

Прибывший во Францию Трамп заявил, что мир слегка «сходит с ума»

Сегодня мир немного сходит с ума. Такое заявление сделал во время общения с журналистами победивший на выборах президента США Дональд Трамп. Он сегодня прибыл во Францию для встречи с главой республики Эмманюэлем Макроном.

«Это честь быть здесь. Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определённо видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — сказал американский политик.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что у США нет причин встревать в конфликт в Сирии. Он напомнил, что САР не является другом Штатов, а кроме того в стране нет объектов интереса для Америки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Юрий Лысенко
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