Прибывший во Францию Трамп заявил, что мир слегка «сходит с ума»
Сегодня мир немного сходит с ума. Такое заявление сделал во время общения с журналистами победивший на выборах президента США Дональд Трамп. Он сегодня прибыл во Францию для встречи с главой республики Эмманюэлем Макроном.
«Это честь быть здесь. Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определённо видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — сказал американский политик.
Ранее Дональд Трамп заявил, что у США нет причин встревать в конфликт в Сирии. Он напомнил, что САР не является другом Штатов, а кроме того в стране нет объектов интереса для Америки.
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