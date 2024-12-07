Прибывший во Францию Трамп заявил, что мир слегка «сходит с ума»

Сегодня мир немного сходит с ума. Такое заявление сделал во время общения с журналистами победивший на выборах президента США Дональд Трамп. Он сегодня прибыл во Францию для встречи с главой республики Эмманюэлем Макроном.

«Это честь быть здесь. Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определённо видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — сказал американский политик.