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7 декабря, 16:17

Не наша война: Трамп призвал Штаты не лезть в Сирию

Трамп: Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, это не наша война

США не стоит вмешиваться в события в Сирии, у Штатов там нет интересов, которые требовали бы военного вмешательства. Такое заявление сделал будущий американский президент Дональд Трамп на личной странице в соцсети Truth Social.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», — говорится в его посте.

Политик добавил, что боевикам удалось захватить несколько городов в результате грамотно скоординированной атаки. Также он предположил, что повстанцы вот-вот сделают большой шаг к свержению президента Сирии Башара Асада.

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Напомним, несколько дней назад под контроль боевиков перешёл крупный город Хама. На этом фоне Башар Асад не отказался от намерения уничтожить внутренних врагов Сирии с помощью союзников. Авиация ВКС РФ активно помогает сирийским войскам сдерживать наступление вооружённых формирований. Тем не менее сегодня Иран начал эвакуацию своих граждан из страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Юрий Лысенко
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