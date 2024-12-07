Не наша война: Трамп призвал Штаты не лезть в Сирию

США не стоит вмешиваться в события в Сирии, у Штатов там нет интересов, которые требовали бы военного вмешательства. Такое заявление сделал будущий американский президент Дональд Трамп на личной странице в соцсети Truth Social.

«В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», — говорится в его посте.