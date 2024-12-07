Арабские страны забеспокоились за Асада и призвали его покинуть Сирию

Президент Сирии Башар Асад получил от арабских союзников предложение покинуть страну в связи с риском падения его правительства на фоне наступления террористических формирований. Соответствующий призыв главе САР адресовали Египет и Иордания, выяснила газета The Wall Street Journal.

Источники издания на Ближнем Востоке сообщили, что Асад продолжает оставаться на рабочем посту, несмотря на опасную ситуацию. При этом должностные лица в Каире и Аммане уверены — сирийскому лидеру следует временно оставить свою страну и сформировать в безопасном месте временный совет.