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7 декабря, 02:28

Арабские страны забеспокоились за Асада и призвали его покинуть Сирию

WSJ: Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию из-за угрозы режиму

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Сирии Башар Асад получил от арабских союзников предложение покинуть страну в связи с риском падения его правительства на фоне наступления террористических формирований. Соответствующий призыв главе САР адресовали Египет и Иордания, выяснила газета The Wall Street Journal.

Источники издания на Ближнем Востоке сообщили, что Асад продолжает оставаться на рабочем посту, несмотря на опасную ситуацию. При этом должностные лица в Каире и Аммане уверены — сирийскому лидеру следует временно оставить свою страну и сформировать в безопасном месте временный совет.

В WSJ напомнили, что боевики уже подступают к Хомсу — последнему крупному городу, который отделяет повстанцев от Дамаска. Если он падёт, режим Асада может не устоять, уверены эксперты газеты.

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Напомним, что двумя днями ранее террористы взяли под контроль город Хама. При этом, несмотря на локальные неудачи, Асад полон решимости уничтожить внутренних врагов, в том числе при помощи союзников. Уже сейчас российская авиация помогает правительственным войскам сокращать численность боевиков.

Илья Пушкарев
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