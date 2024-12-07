Арабские страны забеспокоились за Асада и призвали его покинуть Сирию
WSJ: Египет и Иордания призвали Асада покинуть Сирию из-за угрозы режиму
Президент Сирии Башар Асад. Обложка © ТАСС / Zuma
Президент Сирии Башар Асад получил от арабских союзников предложение покинуть страну в связи с риском падения его правительства на фоне наступления террористических формирований. Соответствующий призыв главе САР адресовали Египет и Иордания, выяснила газета The Wall Street Journal.
Источники издания на Ближнем Востоке сообщили, что Асад продолжает оставаться на рабочем посту, несмотря на опасную ситуацию. При этом должностные лица в Каире и Аммане уверены — сирийскому лидеру следует временно оставить свою страну и сформировать в безопасном месте временный совет.
В WSJ напомнили, что боевики уже подступают к Хомсу — последнему крупному городу, который отделяет повстанцев от Дамаска. Если он падёт, режим Асада может не устоять, уверены эксперты газеты.
Напомним, что двумя днями ранее террористы взяли под контроль город Хама. При этом, несмотря на локальные неудачи, Асад полон решимости уничтожить внутренних врагов, в том числе при помощи союзников. Уже сейчас российская авиация помогает правительственным войскам сокращать численность боевиков.