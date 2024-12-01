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30 ноября, 21:12

Асад заявил, что Сирия способна победить террористов с помощью союзников

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © kremlin.ru

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © kremlin.ru

Сирия способна победить террористов при помощи союзников и друзей. Об этом заявил президент республики Башар Асад в разговоре с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Согласно заявлению канцелярии сирийского лидера, Дамаск продолжит защищать территориальную целостность от террористов и их сторонников. Президент ОАЭ отметил, что его страна поддерживает Сирию.

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В конце ноября в Сирии обострилась обстановка, когда повстанцы и члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* перешли в масштабное наступление в западной части Алеппо. До этого они прорвались в центр города — самого крупного в стране. Военные эксперты предполагают, что наступлением руководят кураторы из Штатов и Израиля. При этом информация о прорыве границы на севере провинции Хама не подтвердилась. Её опровергло командование сирийских ВС.

Артур Лапсаков
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