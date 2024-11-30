Террористы атаковали консульство Ирана в Алеппо, Тегеран пообещал ответить
Консульство Ирана в Алеппо стало мишенью террористической атаки, как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи. К счастью, никто не пострадал.
В заявлении иранского внешнеполитического ведомства Багаи «решительно осудил атаку террористов на консульство Исламской Республики Иран в Алеппо». Он отметил, что Иран «потребует ответственности за это нападение как на правовом, так и на международном уровнях».
Недавно сирийские формирования начали масштабное наступление на западной окраине Алеппо. В этих действиях участвует группа «Хайят Тахрир аш-Шам»*. В настоящее время боевики контролируют 13 близлежащих деревень, город Урм-эль-Кубра и крупнейшую военную базу в этом районе. Ранее они смогли достичь центра самого крупного города Сирии. Некоторые считают, что данное наступление координируется при поддержке США и Израиля.
* Запрещённые в РФ международные террористические организации
Zuma\TASS