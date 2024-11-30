В Турции раскрыли, кто дёргает за ниточки террористов в Сирии

Момент для атаки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) на сирийское Алеппо был выбран неслучайно, а руководство группой террористов осуществляется из США и Израиля. Об этом в интервью турецкой газете Aydınlık сообщил преподаватель Газиантепского университета доктор Али Фуат Гекче.

Если Израиль начнёт «буксовать» в Ливане, то США выведут на сцену свои региональные прокси-силы, одной из которых является Рабочая партия Курдистана, другой — ИГИЛ*, третьей — ХТШ*.

«В тот самый день, когда Израиль потерпел поражение в борьбе с «Хезболлой» и вступило в силу прекращение огня, соединения ХТШ* начали действовать. Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для «Хезболлы». Похоже, что ХТШ* под контролем США действует в целях защиты Израиля», — пояснил Гекче.

Цель США — захват региона вокруг Алеппо, уверен профессор. По его словам, разжигание межконфессиональных конфликтов в этой местности будет вредить тылам «Хезболлы».