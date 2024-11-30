В Турции раскрыли, кто дёргает за ниточки террористов в Сирии
Турецкий профессор Гекче: США и Израиль руководят наступлением боевиками в Сирии
Момент для атаки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) на сирийское Алеппо был выбран неслучайно, а руководство группой террористов осуществляется из США и Израиля. Об этом в интервью турецкой газете Aydınlık сообщил преподаватель Газиантепского университета доктор Али Фуат Гекче.
Если Израиль начнёт «буксовать» в Ливане, то США выведут на сцену свои региональные прокси-силы, одной из которых является Рабочая партия Курдистана, другой — ИГИЛ*, третьей — ХТШ*.
«В тот самый день, когда Израиль потерпел поражение в борьбе с «Хезболлой» и вступило в силу прекращение огня, соединения ХТШ* начали действовать. Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для «Хезболлы». Похоже, что ХТШ* под контролем США действует в целях защиты Израиля», — пояснил Гекче.
Цель США — захват региона вокруг Алеппо, уверен профессор. По его словам, разжигание межконфессиональных конфликтов в этой местности будет вредить тылам «Хезболлы».
Не так давно сирийские боевики начали масштабное нападение на западе Алеппо. В боях принимает участие группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сейчас под контролем головорезов оттуда находится 13 окрестных деревень, город Урм-эль-Кубра и крупнейшая армейская база в регионе. Ранее им удалось прорваться и к центру крупнейшего сирийского города.
* Запрещённые в РФ международные террористические организации
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