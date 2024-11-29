ВКС России нанесли сокрушительный удар по террористам в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали более 200 членов террористических группировок, включая «Джебхат ан-Нусра»*, в районах Алеппо и Идлиба на территории Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — отметил Игнасюк, добавив, что российские ВКС наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооружённых формирований, а также по пунктам управления, складам и артиллерийским позициям террористов.

Ранее в Сирии антиправительственные группировки ворвались в Научно-исследовательский центр в Алеппо. Под контроль боевиков уже перешло 400 кв. км территории, 70 населённых пунктов и стратегически важные объекты.