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Регион
29 ноября, 20:48

ВКС России нанесли сокрушительный удар по террористам в Сирии

ВКС России уничтожили более 200 боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлибе

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали более 200 членов террористических группировок, включая «Джебхат ан-Нусра»*, в районах Алеппо и Идлиба на территории Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«За прошедшие сутки уничтожено не менее 200 боевиков», — отметил Игнасюк, добавив, что российские ВКС наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооружённых формирований, а также по пунктам управления, складам и артиллерийским позициям террористов.

В Сирии боевики прорвались в западную и центральную части Алеппо
В Сирии боевики прорвались в западную и центральную части Алеппо

Ранее в Сирии антиправительственные группировки ворвались в Научно-исследовательский центр в Алеппо. Под контроль боевиков уже перешло 400 кв. км территории, 70 населённых пунктов и стратегически важные объекты.

* Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Тимур Хингеев
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