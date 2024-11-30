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Регион
30 ноября, 15:56

Главы МИД РФ и Ирана выразили озабоченность эскалацией в Сирии

Лавров созвонился с иранским коллегой Аракчи и обсудил ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, темой которого стала ситуация в Сирии. Оба дипломата подтвердили свою поддержку суверенитета этой страны, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«С обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в сообщении, опубликованном ведомством в субботу.

Кроме того, в МИД уточнили, что министры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также согласились на необходимость усиления совместных усилий для стабилизации ситуации в стране и срочного комплексного анализа обстановки в рамках «Астанинского формата».

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Недавно сирийские бойцы начали крупномасштабную атаку на западной стороне Алеппо. В конфликте участвует группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*. В данный момент под контролем боевиков находятся 13 окрестных деревень, город Урм-эль-Кубра, а также крупнейшая военная база в регионе. Ранее им удалось достичь центра самого большого сирийского города. Некоторые уверены, что наступлением боевиками в Сирии руководят США и Израиль.

* Запрещённые в РФ международные террористические организации

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МИД РФ

Николь Вербер
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