Главы МИД РФ и Ирана выразили озабоченность эскалацией в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, темой которого стала ситуация в Сирии. Оба дипломата подтвердили свою поддержку суверенитета этой страны, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«С обеих сторон была выражена крайняя озабоченность опасной эскалацией ситуации в Сирии в связи с террористической вылазкой вооруженных группировок в провинциях Алеппо и Идлиб», — говорится в сообщении, опубликованном ведомством в субботу.

Кроме того, в МИД уточнили, что министры подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также согласились на необходимость усиления совместных усилий для стабилизации ситуации в стране и срочного комплексного анализа обстановки в рамках «Астанинского формата».