Иран обратился к России за помощью в борьбе с США и Израилем за Сирию

Террористическая атака на Сирию является частью заговора США и Израиля, который Иран, Россия и страны Ближнего Востока должны пресечь общими усилиями. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в телефонной беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Министр иностранных дел Ирана назвал недавние атаки террористических группировок в Сирии частью американо-израильского заговора по дестабилизации Западной Азии и подчеркнул необходимость большей бдительности и координации со стороны Ирана, России и стран региона, особенно соседей Сирии, в целях нейтрализации этого опасного заговора», — приводит слова Аргчи иранское дипломатическое ведомство.

В ходе переговоров была поднята тема ответственности мирового сообщества в вопросе борьбы с терроризмом, все стороны единогласно поддержали суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также одобрили шаги, которые правительство и армия республики предприняли для противодействия вооружённым формированиям. Главы МИД сошлись на том, что ситуацию в Сирии необходимо обсуждать в рамках «Астанинского процесса» при координации трёх гарантов — Ирана, России и Турции.