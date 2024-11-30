Иран обратился к России за помощью в борьбе с США и Израилем за Сирию
Глава МИД Ирана призвал Россию вместе бороться с заговором США и Израиля в Сирии
Террористическая атака на Сирию является частью заговора США и Израиля, который Иран, Россия и страны Ближнего Востока должны пресечь общими усилиями. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в телефонной беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Министр иностранных дел Ирана назвал недавние атаки террористических группировок в Сирии частью американо-израильского заговора по дестабилизации Западной Азии и подчеркнул необходимость большей бдительности и координации со стороны Ирана, России и стран региона, особенно соседей Сирии, в целях нейтрализации этого опасного заговора», — приводит слова Аргчи иранское дипломатическое ведомство.
В ходе переговоров была поднята тема ответственности мирового сообщества в вопросе борьбы с терроризмом, все стороны единогласно поддержали суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также одобрили шаги, которые правительство и армия республики предприняли для противодействия вооружённым формированиям. Главы МИД сошлись на том, что ситуацию в Сирии необходимо обсуждать в рамках «Астанинского процесса» при координации трёх гарантов — Ирана, России и Турции.
Ряд аналитиков согласен с утверждением главы МИД Ирана в том, что за эскалацией в Сирии стоят Штаты и Израиль. Напомним, что в САР обострилась обстановка — повстанцы и бойцы движения «Хайят Тахрир аш-Шам»* организовали крупное наступление на западе провинции Алеппо. К настоящему моменту под контроль боевиков перешли 13 населённых пунктов, город Урм-эль-Кубра и основная военная база в регионе. Также террористам удалось прорваться в центр крупнейшего города республики — Алеппо. Сообщалось, что было атаковано консульство Ирана, находящееся в этом городе, а провинция Идлиб оказалась полностью во власти боевиков-повстанцев. Также звучали заявления о том, что вооружённым антиправительственным формированиям удалось прорвать границу на севере провинции Хама, но командование сирийских ВС опровергло эти сообщения.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash