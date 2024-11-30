«Орешник» (ракета)
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30 ноября, 18:49

Среди пострадавших в Сирии граждан россиян нет

Посольство: Россияне не пострадали из-за событий в Сирии

По информации российского посольства в Сирии, граждане нашей страны не пострадали в результате недавних событий в стране. Кроме того, в диппредставительстве уточнили, что работа дипмиссии в Дамаске осуществляется в обычном режиме

«По имеющейся информации, пострадавших среди российских граждан нет. Посольство работает в штатном режиме, а охрана у нас усилена на постоянной основе», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС.

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Напомним, боевики начали масштабное наступление в Алеппо, используя силы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам*. На данный момент они контролируют 13 соседних деревень, город Урм-эль-Кубра и ключевую военную базу региона. Ранее им удалось достичь центра крупнейшего города Сирии. По данным СМИ, под контроль боевиков полностью перешла и провинция Идлиб. Также стало известно о нападении террористов на консульство Ирана в Алеппо.

* Запрещённые в РФ международные террористические организации

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Zuma\TASS

Николь Вербер
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