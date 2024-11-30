Reuters: Провинция Идлиб в Сирии полностью перешла под контроль боевиков

По данным Reuters, боевики захватили сирийский город Мааррет-эн-Нууман, в результате чего вся провинция Идлиб теперь находится под контролем повстанцев. Ранее сирийская армия подтвердила, что боевики также овладели значительными районами в Алеппо.

Сирийская гражданская оборона сообщила, что авиация Сирии и России осуществила авиаудары по жилым кварталам, автозаправочным станциям и школам в провинции Идлиб. Кроме того, Reuters сообщает, что Москва пообещала предоставить дополнительную военную помощь Дамаску, которая начнет поступать в течение ближайших 72 часов.