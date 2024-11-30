Reuters: Провинция Идлиб в Сирии полностью перешла под контроль боевиков
По данным Reuters, боевики захватили сирийский город Мааррет-эн-Нууман, в результате чего вся провинция Идлиб теперь находится под контролем повстанцев. Ранее сирийская армия подтвердила, что боевики также овладели значительными районами в Алеппо.
Сирийская гражданская оборона сообщила, что авиация Сирии и России осуществила авиаудары по жилым кварталам, автозаправочным станциям и школам в провинции Идлиб. Кроме того, Reuters сообщает, что Москва пообещала предоставить дополнительную военную помощь Дамаску, которая начнет поступать в течение ближайших 72 часов.
Недавно сирийские силы начали крупное наступление на западной границе Алеппо. В операциях задействована группа «Хайят Тахрир аш-Шам»*. В настоящий момент боевики контролируют 13 соседних деревень, город Урм-эль-Кубра и основную военную базу в регионе. Ранее им удалось достичь центра крупнейшего города Сирии. Некоторые эксперты полагают, что это наступление осуществляется с координацией и поддержкой США и Израиля. Также стало известно, что террористы атаковали консульство Ирана в Алеппо. В МИД страны уже пообещали жёсткий ответ.
* Запрещённые в РФ международные террористические организации
ТАСС / dpa / Anas Alkharboutli