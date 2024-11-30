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Регион
30 ноября, 18:55

Командование ВС Сирии опровергло сообщения о прорыве боевиков в провинцию Хама

Сирийская армия укрепила оборону северной границы провинции Хама, сообщения о проникновении в регион боевиков террористических формирований не соответствуют действительности. Об этом сказано в публикации главного командования ВС Сирии на странице Минобороны республики в соцсети.

«Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооружённых террористических организаций об их проникновении в города на севере провинции Хама, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В сирийском главке добавили, что армия страны укрепила рубежи обороны и в полной мере готова отразить любую возможную атаку сил противника.

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Напомним, недавно сирийские повстанцы и члены группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* перешли в масштабное наступление в западной части Алеппо. Сейчас под контролем боевиков находится 13 населённых пунктов, город Урм-эль-Кубра и главная военная база региона. До этого они прорвались в центр Алеппо — самого крупного города страны. Военные эксперты предполагают, что наступлением руководят кураторы из Штатов и Израиля. Известно о террористической атаке на консульство Ирана в Алеппо — иранский МИД посулил жёсткие ответные меры. Также, по информации Reuters, провинция Идлиб полностью перешла под контроль террористических формирований.

*Признана террористической и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Юрий Лысенко
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