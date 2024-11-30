Командование ВС Сирии опровергло сообщения о прорыве боевиков в провинцию Хама

Сирийская армия укрепила оборону северной границы провинции Хама, сообщения о проникновении в регион боевиков террористических формирований не соответствуют действительности. Об этом сказано в публикации главного командования ВС Сирии на странице Минобороны республики в соцсети.

«Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооружённых террористических организаций об их проникновении в города на севере провинции Хама, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

В сирийском главке добавили, что армия страны укрепила рубежи обороны и в полной мере готова отразить любую возможную атаку сил противника.