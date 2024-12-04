Кто и с кем воюет в Сирии: джихадисты, протурецкие группировки и ключевые союзники Асада Гражданская война в Сирии длится с 2011 года, и в этот конфликт вмешивается всё больше сторон. Кто и с кем воюет в Сирии, какие группировки замешаны в конфликте, рассказывает Life.ru. 3 декабря, 21:25 Американские прокси-силы в Сирии. Обложка © ТАСС / dpa / Anas Alkharboutli

Почему началась война в Сирии

Гражданская война в Сирийской Арабской Республике (САР) длится уже больше 13 лет — с 2011 года. Тогда на Ближнем Востоке расцвела так называемая арабская весна — серия антиправительственных восстаний и протестов, многие из которых вылились в продолжительные гражданские конфликты и даже смену режимов. Самые серьёзные последствия затронули несколько стран: в Египте сместили давно находившегося у власти президента Хосни Мубарака, в Ливии убили национального лидера Муамара Каддафи, в Йемене свергли режим Али Абдаллы Салеха.

При этом вспыхнувшие тогда же гражданские конфликты в Йемене и Сирии продолжаются по сей день. В САР против законного режима президента Башара Асада выступили силы «Свободной сирийской армии» — группировки из бывших солдат и офицеров правительственной армии Сирии, а также различные группировки повстанцев со своими интересами.

В 2012–2013 годах были образованы самые сильные и влиятельные вооружённые формирования: «Джебхат ан-нусра»* и «Исламское государство Ирака и Леванта»* (обе — террористические организации, запрещённые на территории РФ). Первая являлась одним из ответвлений «Аль-Каиды»* (также террористическая организация, запрещённая на территории РФ), а вторая проросла из иракских исламистов, которые начали действовать ещё после вторжения американских войск в Ирак.

Боевик «Ан-Нусры»*. Фото © Wikipedia / Tasnim News Agency

Террористические группировки набирали силу, и в 2014 году США вместе с союзниками по НАТО начали наносить авиаудары по позициям группировок, а чуть позже — тренировать и спонсировать так называемую умеренную оппозицию. В сентябре 2015 года по просьбе официального правительства САР президент России Владимир Путин с согласия Совета Федерации принял решение начать операцию Воздушно-космических сил РФ на территории Сирии в тесном сотрудничестве с правительственными войсками.

В 2016 году повстанцев совместными силами выбили из Алеппо — крупнейшего сирийского города. Кроме того, на север страны зашли турецкие войска, официально — для борьбы с «Исламским государством»*, однако скорее для ликвидации сирийских курдов. В 2017 году ИГ* фактически перестало существовать. Однако различные группировки, в том числе подготовленные и поддерживаемые Турцией и США, продолжали контролировать некоторые территории Сирии. Осенью 2024 года начался новый виток сирийского конфликта: оппозиционные группировки начали масштабное наступление.

Какие группировки воюют в Сирии

Участники сирийского конфликта, в особенности США и Турция, начали создавать собственные вооружённые формирования для противостояния режиму Асада. Более того, в ноябре 2012 года в столице Катара Дохе создали Сирийскую национальную коалицию. В течение нескольких дней о поддержке оппозиционного объединения заявили в Госдепартаменте США, Совете сотрудничества государств Персидского залива и Евросоюзе.

В 2013–2014 годах происходили многочисленные конфликты и вооружённые столкновения между различными группировками. «Исламское государство»* сталкивалось с контролируемыми «Аль-Каидой»* движением «Джебхат ан-нусра»* и объединением трёх исламистских группировок «Джебхат Ансар ад-Дин», «Свободная сирийская армия» воевала против боевиков «Исламского фронта».

Сирия. Алеппо. Вооружённый боевик на одной из улиц города. Фото © ТАСС / ЕРА / Mohammed Al-Rifai

В 2015 году западная коалиция под руководством США создала альянс «Демократические силы Сирии», а в 2017 году Турция создала на северо-западе САР «Сирийскую национальную армию».

Сегодня «Исламское государство»* фактически перестало существовать, «Исламский фронт» развалился, а боевики из разрозненных группировок влились в те, где больше платят. Поэтому с возобновлением крупномасштабных столкновений многим стало сложно понять, кто и с кем воюет в Сирии.

Ключевые позиции сохраняются за несколькими вооружёнными группировками на территории САР. Прежде всего это «Хайят тахрир аш-Шам»* (ХТШ) — объединение исламистов-салафитов, в которое в 2017 году вошли группировки «Джабхат Фатх аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-нусра»*), «Джебхат Ансар ад-Дин»* и несколько более мелких групп боевиков. Кроме того, в стране действуют «Сирийская национальная армия» (СНА), «Сирийские демократические силы» (СДС). Небольшой участок территории на границе с Иорданией контролирует «Сирийская свободная армия» (ССА).

«Сирийские демократические силы», США

Военный альянс, созданный в 2015 году западной коалицией под руководством США. Ядро группировки составляют перебежчики из «Свободной сирийской армии», курдские отряды самообороны — в основном отряды национальной самообороны, боевое крыло Рабочей партии Курдистана, а также несколько отдельных вооружённых группировок.

«Сирийские демократические силы». Фото © Wikipedia / VOA

Первоначальной целью СДС была борьба с ИГ*. Однако проамериканская группировка создана скорее в противовес Турции и её прокси. Конечная цель — создать курдскую автономию на севере Сирии.

«Хайят тахрир аш-Шам»*, Турция

Международная террористическая организация, образованная от слияния множества различных бандформирований. Публично отреклась от «Аль-Каиды»*, однако на деле продолжает воевать за идеалы радикального исламизма.

Члены организации «Хайят тахрир аш-Шам»*. Фото © Wikipedia / RowanJ LP

Первоначальной целью заявляли борьбу с режимом Башара Асада, однако затем перешли к тактике «Исламского государства»* — захвату территории и уничтожению инакомыслящих. Протурецкие боевики ХТШ* получают серьёзную финансовую и военную поддержку, а также кооперируются с «Сирийской национальной армией» — той самой «умеренной оппозицией», боевиков которой обучали в Турции. Однако формально турецкие власти заявляют, что не имеют отношения к укреплению этих группировок.

«Сирийская свободная армия», США

Некогда серьёзная сила, объединяющая в основном бывших солдат и офицеров правительственной армии Сирии, а также членов партии «Баас» (Партия арабского социалистического возрождения, сирийское отделение которой возглавляет президент Башар Асад). Постепенно в неё вливались боевики из различных группировок, однако затем из-за внутренних противоречий случился массовый отток сил — в 2013 году более 10 вооружённых группировок вышли из состава ССА и образовали «Исламскую коалицию».

ССА — вооружённая повстанческая группировка в Сирии, ведущая вооружённую борьбу против сирийского правительства. Фото © ТАСС / ЕРА / YAHYA NEMAH

Теперь проамериканские прокси контролируют лишь небольшой участок территории Сирии на юге САР с военной базой США. Продолжают получать поддержку через ЦРУ.

Союзники Сирии

На стороне официального правительства Башара Асада выступили многие союзники. Прежде всего это близкие политически и идеологически иранские прокси — ливанская «Хезболла», шиитские формирования Ирака и Сирии. Кроме того, Иран поддерживает Сирию напрямую — в том числе для сохранения сухопутного коридора из Ирана в Ливан (так называемого шиитского полумесяца). Для борьбы с повстанческими группировками в САР действуют части Вооружённых сил Ирана. Определённую поддержку также оказывают йеменские хуситы, ВВС Ирака и арабские националисты из Палестины. Наиболее видную роль в поддержке правительства Асада играет Россия, чьи военнослужащие начали операцию в стране по запросу самого президента САР в 2015 году.

«Хезболла», Ливан

Иранская прокси — шиитская партия Ливана «Хезболла» — поддерживает режим Башара Асада с самого начала гражданской войны в Сирии. Изначально эту информацию скрывали, однако бывший лидер организации Хасан Насралла в мае 2013 года подтвердил, что бойцы «Хезболлы» участвуют в боевых действиях на территории САР.

Фото © ТАСС / ЕРА / YAHYA ARHAB

Фактически воюют за сохранение шиитского союза на Ближнем Востоке и логистические пути через Сирию, которые необходимы Ирану.

Сегодня значительные силы «Хезболлы» выведены из Сирии для противостояния с Израилем, группировка фактически обескровлена и обезглавлена после артиллерийских и ракетных ударов Израиля. Однако новое руководство «Хезболлы» заявляет, что готово вернуться в САР, если боевики ХТШ* дойдут до города Хомса.

Иран

Главный союзник Сирии на Ближнем Востоке — Исламская Республика Иран. На территории Сирии присутствует военный контингент Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военно-политического образования Ирана. Среди них — бойцы спецназа сил «Иерусалим» (бригады «Аль-кудс»). Также войскам Асада помогают Вооружённые силы Ирана — как авиация, так и сухопутные подразделения.



Защита соседнего государства означает для них отстаивание своих интересов в регионе, противостояние проамериканскому Израилю и сохранение роли ведущей арабской силы. При продолжении операций повстанцев официальный Тегеран готов нарастить свою помощь официальным властям Сирии.

Как Россия помогает Сирии

Российская Федерация продолжает поддерживать законного президента Башара Асада. В конце ноября – начале декабря 2024 года пилоты ВКС России продолжают службу в Сирии и уже нанесли несколько авиаударов по силам боевиков и их линиям связи.



Российский контингент находится в САР на своих военных базах, в том числе крупнейших — авиабазе Хмеймим и в порту Тартус. С 30 сентября 2015 года на территории Сирии действовали военные советники России, отечественные Силы специальных операций и Военная полиция, авиагруппа ВКС РФ и оперативное соединение ВМФ, а также бойцы ЧВК.

* Террористические организации, запрещённые на территории РФ.

Авторы Вячеслав Кокуркин