Решающие дни. Как Сирийская армия ведёт контрнаступление на террористов в Идлибе и Алеппо и к чему это приведёт Сирийские ВС вступили в бой с террористами, атаковавшими в провинциях Алеппо и Идлиб. Обстановка в провинции Алеппо стремительно ухудшается. К чему приведёт взятие Алеппо и что известно к этому часу, рассказывает Life.ru. 29 ноября, 16:05 Вторжение боевиков в Алеппо и контрнаступление САР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Спустя 4,5 года сирийская оппозиция вновь начала боевые действия против армии республики в провинции Алеппо. Боевикам удалось взять под свой контроль около 400 кв. км территории. В настоящее время нависла угроза захвата радикалами второго по величине города САР — Алеппо. Они уже покорили 56 поселений в провинциях Алеппо и Идлиб, передаёт Anadolu. Сейчас идёт передислокация ВС РФ и ВС САР в районе Тель-Рифата. Разворачиваются боевые порядки, поднята авиация.

Бои стали первым серьёзным столкновением между оппозицией и официальной армией Сирии с марта 2020 года. Напомним, тогда стороны договорились о прекращении боевых действий. Посредниками в переговорах выступили РФ и Турция.

Наступление мятежных сил началось из провинции Идлиб, которая в большей степени контролируется оппозиционными группировками и движениями. В настоящее время противники официальных властей республики вплотную подошли к Новому Алеппо, пригороду Алеппо. По данным СМИ, боевики находятся приблизительно на расстоянии километра от границы второго по величине города САР. Также есть неподтверждённые сведения, что оппозиционные силы уже находятся в городе.

По информации CNN, в антиправительственной операции участвуют Свободная сирийская армия (ССА), поддержку которой оказывают Вашингтон и Анкара, а также террористическая группировка «Хайят тахрир аш-Шам» (признана террористической в РФ).

Почему оппозиция возобновила боевые действия в Сирии

Интенсивные авиаудары ВКС России по террористам на юге провинции Идлиб. Фото © Telegram / Портфель Генштаба

Причину начала наступления оппозиции можно выделить следующую. До недавнего времени в провинции Алеппо были сосредоточены силы ливанской шиитской организации «Хезболла», которые контролировали ситуацию в регионе и обеспечивали порядок в нём. Но в связи с конфликтом между Ливаном и Израилем «Хезболла» была вынуждена перебросить часть местной группировки на израильский фронт, что привело к ослаблению контроля в Алеппо. Этим решили воспользоваться оппозиционные силы, которые также рассчитывают, что в ситуацию не вмешается и Россия из-за проведения специальной военной операции в отношении Украины.

В пользу этой версии также говорит и тот факт, что мятежники начали наступление практически сразу же после заключения перемирия между Ливаном и Израилем. Сирийская оппозиция прекрасно понимала, что если они начали бы боевые действия раньше, то с высокой долей вероятности их обвинили бы в сотрудничестве с Израилем. В данном случае сработала бы поговорка: «Враг моего врага — мой друг». При таком сценарии антиправительственные силы могли бы настроить против себя не только сирийское население, но и весь исламский мир, чего себе они позволить не могли.

Сирийская армия ведёт контрнаступление на группировку «Хайят тахрир аш-Шам»

Ответ сирийской армии не заставил себя долго ждать. Правительственные силы начали контрнаступление на позиции террористической организации «Хайят тахрир аш-Шам». Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen. Нынешняя группировка «Хайят тахрир аш-Шам» — это фактически та же «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая вела боевые действия против правительства Башара Асада несколькими годами ранее.

К Алеппо тянут военную технику. Видео © Telegram / Condottiero

«Джебхат ан-Нусра» была фактически филиалом группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) на территории Сирии. Поэтому радикальный характер нынешней «Хайят тахрир аш-Шам» не вызывает никаких сомнений. Помимо сторонников «Джебхат ан-Нусры» она также включила в свои ряды и другие радикальные формирования, действовавшие на территории САР. По разным оценкам, она насчитывает до 15 тыс. боевиков.

Кто ещё участвует в наступлении

В антиправительственном наступлении в САР также принимает участие Свободная сирийская армия, которая считается умеренным движением. Она была сформирована в 2011 году из оппозиционно настроенных военных. Поддержку ССА оказывают американцы и турки.

Сирийская свободная армия в основном состоит из мусульман-суннитов, которые враждебно настроены по отношению к Башару Асаду, исповедующему ислам алавитского толка. Она фактически служит исполнителем интересов Турции, которая претендует на часть сирийских земель, в частности провинцию Хатай, принадлежность которой оспаривается двумя странами.

Алеппо на карте Сирии

Инфографика © Life.ru

Алеппо — второй по площади и первый по численности населения город Сирии. Он находится на северо-западе арабской республики, неподалеку от границы с Турцией. В настоящее время в городе проживает порядка 4 млн человек, в то время как в столичном Дамаске – 2,5 млн. Он играет важное стратегическое значение для всей арабской республики. Алеппо — это фактически экономический центр Сирии, его потеря может привести к катастрофическим последствиям.

Кто сейчас контролирует Алеппо

В настоящее время, согласно официальным данным, Алеппо находится под контролем армии республики. Но имеются неподтверждённые данные, что оппозиционные силы уже вошли в город.

В Алеппо зашли протурецкие террористы. Видео © Telegram / Портфель Генштаба

К чему приведёт взятие Алеппо

Потеря Алеппо правительственными силами ни к чему хорошему не приведёт, но Башар Асад не допустит такого сценария. Такое мнение выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин.

— Сирийская оппозиция, несмотря на свою разношёрстность, накопила силы и развернула наступление. Но нельзя сказать, что и правительственные войска ослаблены. В данном вопросе я смотрю оптимистично. Башар Асад ведёт борьбу уже не первый год. Я думаю, что он приложит все усилия, чтобы изменить ситуацию, — сказал Кошкин.

Как уже было сказано ранее, Алеппо — один из политических и экономических центров Сирии. Поэтому вполне очевидно, что правительственные силы попытаются отстоять город, чтобы не дать дополнительных преимуществ оппозиционными силам, в частности радикалам.

Авторы Альмир Хабибуллин