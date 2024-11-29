Политолог назвал два подводных камня нынешней эскалации в сирийском Алеппо

Ситуация в сирийском Алеппо остаётся напряжённой, нынешнее обострение конфликта стало крупнейшим со времён прекращения огня в 2022 году. Однако эскалация пока не достигла тех масштабов, чтобы можно было делать серьёзные выводы, заявил эксперт Центра ближневосточных исследований, преподаватель Экономического факультета РУДН и политолог Фархад Ибрагимов в интервью Life.ru.

«Хочу отметить, что возникшая ситуация в провинции Алеппо выглядит неслучайной как раз на фоне заключения соглашения о перемирии между Ливаном и Израилем. Ведь Израиль не раз обвинял именно Сирию в том, что через её территорию проходят поставки вооружений и соответствующих ресурсов для «Хезболлы». Иначе говоря, без третьих сторон здесь явно обойтись не могло <...> Не исключено, что те, кто задумал эту операцию и подготавливал террористов для нападения на деревни в провинции Алеппо, преследовали цель нанести удар и по российско-турецкой кооперации в Сирии», — сказал эксперт.