Политолог назвал два подводных камня нынешней эскалации в сирийском Алеппо
Политолог Ибрагимов: Ситуация в Алеппо остаётся напряжённой
Ситуация в сирийском Алеппо остаётся напряжённой, нынешнее обострение конфликта стало крупнейшим со времён прекращения огня в 2022 году. Однако эскалация пока не достигла тех масштабов, чтобы можно было делать серьёзные выводы, заявил эксперт Центра ближневосточных исследований, преподаватель Экономического факультета РУДН и политолог Фархад Ибрагимов в интервью Life.ru.
«Хочу отметить, что возникшая ситуация в провинции Алеппо выглядит неслучайной как раз на фоне заключения соглашения о перемирии между Ливаном и Израилем. Ведь Израиль не раз обвинял именно Сирию в том, что через её территорию проходят поставки вооружений и соответствующих ресурсов для «Хезболлы». Иначе говоря, без третьих сторон здесь явно обойтись не могло <...> Не исключено, что те, кто задумал эту операцию и подготавливал террористов для нападения на деревни в провинции Алеппо, преследовали цель нанести удар и по российско-турецкой кооперации в Сирии», — сказал эксперт.
По мнению эксперта, если Алеппо окажется под контролем боевиков, это станет серьёзным ударом как для Сирии, так и для сотрудничества с Турцией в регионе. Сложившаяся ситуация в регионе вновь подтверждает необходимость «держать ухо востро». Атаки боевиков на окрестные районы Алеппо подчёркивают продолжающуюся уязвимость региона. Россия в своё время оказала ключевую помощь в восстановлении контроля сирийского правительства над большими территориями, включая Алеппо. Этот город имеет особое значение для Сирии, так как является вторым по величине и значимости после столицы Дамаска. Благодаря поддержке России Алеппо был освобождён в 2016 году.
Напомним, боевики начали крупное наступление на западе Алеппо 28 ноября. По сообщениям СМИ, вооружённые формирования взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Отражать атаку боевиков помогает российская авиация. Сегодня, 29 ноября, произошёл обстрел студенческого городка Университета Алеппо — одного из крупнейших вузов Сирии, в результате есть жертвы.
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