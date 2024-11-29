Песков не стал комментировать сообщения о приезде Башара Асада в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения телеграм-каналов о якобы приезде в Москву лидера Сирии Башара Асада. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге для прессы.

«Мне нечего сказать по этому вопросу», — сказал представитель Кремля журналистам.