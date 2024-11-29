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29 ноября, 10:11

Песков не стал комментировать сообщения о приезде Башара Асада в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения телеграм-каналов о якобы приезде в Москву лидера Сирии Башара Асада. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге для прессы.

«Мне нечего сказать по этому вопросу», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что Асад прибыл в РФ на фоне обострения ситуации в Сирии.

Боевики обстреляли студгородок Университета Алеппо в Сирии, есть погибшие
Боевики обстреляли студгородок Университета Алеппо в Сирии, есть погибшие

Несколько дней назад сирийские боевики выдвинулись из Идлиба и начали крупное наступление на западе Алеппо. Сообщалось, что вооружённые формирования взяли под контроль не менее 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также появилась информация, что они взяли под контроль город Урм-эль-Кубра.

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Life.ru

Александр Юнашев
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