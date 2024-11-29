Песков не стал комментировать сообщения о приезде Башара Асада в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения телеграм-каналов о якобы приезде в Москву лидера Сирии Башара Асада. Соответствующее заявление прозвучало на брифинге для прессы.
«Мне нечего сказать по этому вопросу», — сказал представитель Кремля журналистам.
Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось, что Асад прибыл в РФ на фоне обострения ситуации в Сирии.
Несколько дней назад сирийские боевики выдвинулись из Идлиба и начали крупное наступление на западе Алеппо. Сообщалось, что вооружённые формирования взяли под контроль не менее 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также появилась информация, что они взяли под контроль город Урм-эль-Кубра.
Life.ru