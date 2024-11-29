Боевики обстреляли студгородок Университета Алеппо в Сирии, есть погибшие
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Вооружённые формирования обстреляли студенческий городок Университета Алеппо — одного из крупнейших вузов Сирии. Об этом сообщает радиостанция Sham FM.
Согласно информации сирийского государственного агентства SANA, в результате атаки погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, среди которых двое студентов.
На днях сирийские боевики начали крупное наступление на западе Алеппо. В боях задействована группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Вооружённые формирования уже взяли под контроль 13 окрестных деревень и крупнейшую базу армии правительства в этом регионе. Также через тяжёлые сражения с бойцами президента Башара Асада боевики уже заполучили город Урм-эль-Кубра.
*запрещённая в РФ международная террористическая организация