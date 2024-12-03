США использовали горячую линию для переговоров с Россией по ситуации в Сирии

Командующий операцией «Непоколебимая решимость» связался с российским Центром по примирению в Сирии через горячую линию. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге 2 декабря.

Райдер уточнил, что переговоры касались предотвращения ошибок в действиях военных США и России, которые находятся в непосредственной близости друг от друга в Сирии. Подробности разговора раскрыты не были.