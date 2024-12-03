«Орешник» (ракета)
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3 декабря, 00:53

США использовали горячую линию для переговоров с Россией по ситуации в Сирии

Командующий операцией «Непоколебимая решимость» связался с российским Центром по примирению в Сирии через горячую линию. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге 2 декабря.

Райдер уточнил, что переговоры касались предотвращения ошибок в действиях военных США и России, которые находятся в непосредственной близости друг от друга в Сирии. Подробности разговора раскрыты не были.

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Напомним, в конце ноября сирийские повстанцы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль часть города. Президент САР Башар Асад пообещал уничтожить террористов силой, кто бы за ними не стоял. Правительственные войска при поддержке ВС РФ наносят ответные удары по боевикам — десятки террористов погибли 1 декабря в Алеппо и 2 числа у Эс-Сафира.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Lerner

Артём Гапоненко
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