США использовали горячую линию для переговоров с Россией по ситуации в Сирии
Командующий операцией «Непоколебимая решимость» связался с российским Центром по примирению в Сирии через горячую линию. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге 2 декабря.
Райдер уточнил, что переговоры касались предотвращения ошибок в действиях военных США и России, которые находятся в непосредственной близости друг от друга в Сирии. Подробности разговора раскрыты не были.
Напомним, в конце ноября сирийские повстанцы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль часть города. Президент САР Башар Асад пообещал уничтожить террористов силой, кто бы за ними не стоял. Правительственные войска при поддержке ВС РФ наносят ответные удары по боевикам — десятки террористов погибли 1 декабря в Алеппо и 2 числа у Эс-Сафира.
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