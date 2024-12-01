«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 декабря, 20:30

SANA: Десятки боевиков убиты при совместных ударах ВВС России и Сирии в Алеппо

Совместные авиаудары ВВС России и Сирии нанесли серьёзный урон террористам в районе города Эс-Сафира, расположенного в провинции Алеппо. По данным сирийского агентства SANA, десятки боевиков были ликвидированы или получили ранения. Атаки были направлены на позиции террористов на окраинах города.

Кроме того, в провинции Хама сирийские ПВО сбили беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам. Эти действия стали частью масштабных усилий по уничтожению инфраструктуры и живой силы боевиков в регионе.

Асад обещал уничтожить террористов в Сирии, кто бы за ними ни стоял
Асад обещал уничтожить террористов в Сирии, кто бы за ними ни стоял

Напомним, вооружённые формирования атаковали правительственные войска на севере Сирии 27 ноября. За считанные дни боевики добрались до Алеппо, оккупировав часть города. 30 ноября появились сообщения о прорыве террористов в провинцию Хама, но военное командование САР опровергло эту информацию. Наступление могут курировать США и Израиль, уверены эксперты.

Обложка ©

flickr / Kurdishstruggle

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Сирия
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar