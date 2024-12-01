SANA: Десятки боевиков убиты при совместных ударах ВВС России и Сирии в Алеппо
Совместные авиаудары ВВС России и Сирии нанесли серьёзный урон террористам в районе города Эс-Сафира, расположенного в провинции Алеппо. По данным сирийского агентства SANA, десятки боевиков были ликвидированы или получили ранения. Атаки были направлены на позиции террористов на окраинах города.
Кроме того, в провинции Хама сирийские ПВО сбили беспилотник, принадлежавший террористическим группировкам. Эти действия стали частью масштабных усилий по уничтожению инфраструктуры и живой силы боевиков в регионе.
Напомним, вооружённые формирования атаковали правительственные войска на севере Сирии 27 ноября. За считанные дни боевики добрались до Алеппо, оккупировав часть города. 30 ноября появились сообщения о прорыве террористов в провинцию Хама, но военное командование САР опровергло эту информацию. Наступление могут курировать США и Израиль, уверены эксперты.
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