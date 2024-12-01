SANA: Десятки боевиков убиты при совместных ударах ВВС России и Сирии в Алеппо

Совместные авиаудары ВВС России и Сирии нанесли серьёзный урон террористам в районе города Эс-Сафира, расположенного в провинции Алеппо. По данным сирийского агентства SANA, десятки боевиков были ликвидированы или получили ранения. Атаки были направлены на позиции террористов на окраинах города.