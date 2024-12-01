Асад обещал уничтожить террористов в Сирии, кто бы за ними ни стоял

Сирия одержит победу над терроризмом вне зависимости от тех, кто его поддерживает или спонсирует. Об этом заявила канцелярия сирийского президента Башара Асада, опубликовав сделанное им по телефону во время беседы с и. о. президента Абхазии Бадрой Гумбой.

«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — сказано в заявлении канцелярии.