Асад обещал уничтожить террористов в Сирии, кто бы за ними ни стоял
Башар Асад. Фото © kremlin.ru
Сирия одержит победу над терроризмом вне зависимости от тех, кто его поддерживает или спонсирует. Об этом заявила канцелярия сирийского президента Башара Асада, опубликовав сделанное им по телефону во время беседы с и. о. президента Абхазии Бадрой Гумбой.
«Президент Асад подчеркнул, что терроризм не понимает ни одного языка, кроме языка силы, и это тот язык, с помощью которого мы его сломаем и уничтожим, кто бы ни были его сторонники и спонсоры», — сказано в заявлении канцелярии.
Напомним, что в Сирии до сих пор орудуют террористы. Ранее они заполучили контроль над большей частью крупнейшего сирийского города Алеппо, а также захватили провинцию Идлиб. В Турции считают, что за нападением стоят Израиль и США, а Иран призывает Россию прийти на помощь Дамаску в борьбе с терроризмом на сирийской земле, также обвиняя в происходящем Вашингтон и Тель-Авив. Асад уверен, что при поддержке союзников у его страны получится выжать боевиков. Минобороны Сирии тем временем уже готовится к ответной атаке, намереваясь вернуть контроль над захваченными территориями.