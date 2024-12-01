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1 декабря, 02:49

Кнайсль упрекла Запад в «грязной игре» на Украине и в Сирии

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад играет в «грязную игру» в Сирии и на Украине, поставляя оружие странам. В Telegram-канале она отметила, что Нежалежная является одним из полей боя.

«Украина — это одно поле боя. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наёмников текут туда-сюда в Западной Азии и за её пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — подчеркнула Кнайсль.

Кроме того, она привела высказывание одного из своих друзей в Сирии, который отметил, что террористические группировки в стране — это силы, получающие международную поддержку и обучение, а не просто «бородатые мужчины с АК-47».

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Вечером 30 ноября стало известно, что российские и сирийские ВВС наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов. Ранее сообщалось, что ВКС РФ оказывают поддержку Сирии, нанося ракетно-бомбовые удары по технике, личному составу незаконных вооружённых формирований, а также по пунктам управления и складам террористов.

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Telegram / Karin Kneissl official

Артём Гапоненко
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