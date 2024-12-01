Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Запад играет в «грязную игру» в Сирии и на Украине, поставляя оружие странам. В Telegram-канале она отметила, что Нежалежная является одним из полей боя.

«Украина — это одно поле боя. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наёмников текут туда-сюда в Западной Азии и за её пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — подчеркнула Кнайсль.

Кроме того, она привела высказывание одного из своих друзей в Сирии, который отметил, что террористические группировки в стране — это силы, получающие международную поддержку и обучение, а не просто «бородатые мужчины с АК-47».