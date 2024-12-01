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30 ноября, 21:59

Минобороны Сирии анонсировало контратаку и возвращение территорий

Сирийская армия готовится к нанесению контрудара по позициям исламистов для возвращения утраченных территорий на севере республики. Об этом говорится в заявлении Минобороны САР в соцсетях.

«Процесс противодействия террористической атаке идёт успешно и решительно, и вскоре состоится контратака для восстановления контроля над всеми территориями», — гласит сообщение.

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Вооружённые формирования атаковали правительственные войска на севере Сирии 27 ноября. За считанные дни боевики добрались до Алеппо, оккупировав часть города. 30 ноября появились сообщения о прорыве террористов в провинцию Хама, но военное командование САР опровергло эту информацию. Наступление могут курировать США и Израиль, уверены эксперты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Gjorgiev

Илья Пушкарев
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