В России вычислили провокацию сирийских террористов, действующих по указке США

За настроенными против России сирийскими группировками может стоять США. Таким мнением поделился востоковед и политолог Олег Гущин в интервью «Царьграду».

Он считает, что американцы хоть и не напрямую, но спонсируют ваххабитов, которые записали обращение к так называемым братьям и сожгли российский флаг. По мнению эксперта, воинственный призыв был рассчитан на сообщников радикалов, которые находятся в РФ. Кроме того, Гущин предположил, что у ваххабитов есть поддержка в арабском мире.

«Кто их спонсирует? Спонсировать их могут не напрямую, но американцы. Во-вторых, у ваххабитов достаточно сторонников в арабском мире. В Саудовской Аравии достаточно богатых людей, которые не принадлежат к королевской семье. И они исповедуют идею ваххабизма. Строго говоря, Саудовская Аравия — сама ваххабистское государство», — высказался политолог.

А вот в причастности Турции к этим событиям эксперт усомнился. По его мнению, президент Реджеп Тайип Эрдоган не стал бы так рисковать и разрушать отношения с Москвой, которые долго выстраивал.

«Эрдоган — хитрый мужик. Естественно, он нам не друг, но он партнёр, и он на такую наглость не полезет, потому что это будет означать ухудшение отношений, а сколько было сил потрачено, чтобы их наладить и сделать дружественными и корректными», — заявил Гущин.