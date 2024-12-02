Президент Ирана срочно позвонил Путину из-за продвижения террористов в Сирии

Завершился инициированный иранской стороной телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана. Основной темой беседы стали события в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём телеграм-канале.

Лидеры Ирана и России констатируют, что деятельность террористических формирований направлена на подрыв суверенитета и стабильности сирийского государства. Путин и Пезешкиан во время разговора подчеркнули важность совместной работы в рамках «Астанинского формата» с участием Турции, а также выразили поддержку действиям легитимных властей арабской страны.

Помимо этого, обсуждались насущные вопросы развития российско-иранского взаимодействия в разных сферах, в том числе с учётом договорённостей между главами государств, достигнутых по итогам переговоров в Казани 23 октября 2024 года.