Президент Ирана срочно позвонил Путину из-за продвижения террористов в Сирии
Завершился инициированный иранской стороной телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана. Основной темой беседы стали события в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своём телеграм-канале.
Лидеры Ирана и России констатируют, что деятельность террористических формирований направлена на подрыв суверенитета и стабильности сирийского государства. Путин и Пезешкиан во время разговора подчеркнули важность совместной работы в рамках «Астанинского формата» с участием Турции, а также выразили поддержку действиям легитимных властей арабской страны.
Помимо этого, обсуждались насущные вопросы развития российско-иранского взаимодействия в разных сферах, в том числе с учётом договорённостей между главами государств, достигнутых по итогам переговоров в Казани 23 октября 2024 года.
«Намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях», — сказано в публикации.
Президент Сирии Асад обещает уничтожить атаковавших его страну террористов, кто бы ими ни управлял. Однако силы за ними стоят очень серьёзные. В Турции считают, что действиями боевиков руководят из США и Израиля. Вчера сирийское Минобороны объявило о грядущей контратаке, в ходе которой планируется забрать у головорезов захваченные ими земли.
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