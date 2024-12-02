Террористы захватили Алеппо благодаря инструкторам с Украины и технологиям США
Сирийский город Алеппо оказался под контролем террористов 30 ноября только потому, что им помогали военные советники с Украины, а также использовались передовые технологии США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбы САР.
«Боевики группировки «ан-Нусра»* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — прим. Life.ru)», — рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в сентябре этого года появились сведения о прибытии украинских военных инструкторов в Идлиб. Именно они натаскивали боевиков на сборку и применение беспилотников для атаки. По его словам, вторжение в Алеппо не состоялась бы без технологий США, так как все дроны боевиков имели устройства GPS с шифрованием и искусственным интеллектом.
Напомним, 28 ноября боевики атаковали правительственные войска в Сирии. За два дня они добрались до Алеппо и захватили часть города. Позже террористы перешли в наступление в провинции Хама, но и там Армия Сирии смогла не допустить их дальнейшего продвижения. В Дамаске уверены, что атаку могут курировать США и Израиль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает активно поддерживать лидера Сирии Башара Асада и анализировать ситуацию в регионе.
* Террористические организации, запрещённые в России по решению Верховного суда.
ТАСС / ЕРА