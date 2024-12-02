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Регион
2 декабря, 13:51

Террористы захватили Алеппо благодаря инструкторам с Украины и технологиям США

Сирийский город Алеппо оказался под контролем террористов 30 ноября только потому, что им помогали военные советники с Украины, а также использовались передовые технологии США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбы САР.

«Боевики группировки «ан-Нусра»* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — прим. Life.ru)», — рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в сентябре этого года появились сведения о прибытии украинских военных инструкторов в Идлиб. Именно они натаскивали боевиков на сборку и применение беспилотников для атаки. По его словам, вторжение в Алеппо не состоялась бы без технологий США, так как все дроны боевиков имели устройства GPS с шифрованием и искусственным интеллектом.

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Напомним, 28 ноября боевики атаковали правительственные войска в Сирии. За два дня они добрались до Алеппо и захватили часть города. Позже террористы перешли в наступление в провинции Хама, но и там Армия Сирии смогла не допустить их дальнейшего продвижения. В Дамаске уверены, что атаку могут курировать США и Израиль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжает активно поддерживать лидера Сирии Башара Асада и анализировать ситуацию в регионе.

* Террористические организации, запрещённые в России по решению Верховного суда.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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