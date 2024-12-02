Песков: Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада
Россия активно поддерживает президента Сирии Башара Асада. Государство ведёт переговоры с Дамаском и анализирует ситуацию в данной стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, продолжаем поддерживать Башара Асада, и соответствующим образом мы продолжаем наши контакты, анализируем ситуацию», — сказал Песков.
К слову, ранее некоторые СМИ сообщали, что Асад прибыл в РФ на фоне обострения ситуации в Сирии. Песков не стал комментировать сообщения о его приезде в Москву. Напомним, на днях боевики атаковали правительственные войска в Сирии. За считанные дни они добрались до Алеппо и захватили часть города, после этого сообщалось о прорыве террористов в провинцию Хама, но военное командование САР опровергло эту информацию. По некоторым данным, наступление могут курировать США и Израиль. Накануне стало известно, что десятки боевиков убиты при совместных ударах ВВС России и Сирии в Алеппо.
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