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2 декабря, 10:43

ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ поразили скопления террористов вблизи Эс-Сафира

Силы военной авиации Сирии при поддержке ВКС РФ совершили удары по скоплениям террористов у населённого пункта Эс-Сафира, что расположен к юго-востоку от Алеппо. Об этом проинформировали в соцсетях сирийского Министерства обороны.

В заявлении говорится, что атака была успешной. Как добавили в командовании армии САР, несколько последних часов российские военные совместно с сирийскими бойцами ликвидировали более 400 террористов, в том числе иностранных наёмников.

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Напомним, в конце ноября вооружённые террористические формирования атаковали правительственные силы Сирии. Боевикам удалось развить стремительное наступление, дойти до крупнейшего города республики — Алеппо — и установить контроль над его частью. Также появлялись сообщения о прорыве северной границы провинции Хама, но их опровергло сирийское командование. Ряд аналитиков убеждены, что за боевиками стоят Израиль и Штаты. Вчера сообщалось о ещё одном результативном российско-сирийском ударе по повстанцам в Алеппо: погибли десятки террористов.

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Shutterstock / FOTODOM / kzww

Юрий Лысенко
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