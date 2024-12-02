ВВС Сирии при поддержке ВКС РФ поразили скопления террористов вблизи Эс-Сафира

Силы военной авиации Сирии при поддержке ВКС РФ совершили удары по скоплениям террористов у населённого пункта Эс-Сафира, что расположен к юго-востоку от Алеппо. Об этом проинформировали в соцсетях сирийского Министерства обороны.

В заявлении говорится, что атака была успешной. Как добавили в командовании армии САР, несколько последних часов российские военные совместно с сирийскими бойцами ликвидировали более 400 террористов, в том числе иностранных наёмников.