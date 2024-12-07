NYT: Иран начал эвакуировать из Сирии военных, дипломатов и гражданских

Иранские власти 6 декабря организовали эвакуацию своих граждан с территории Сирии. САР покидают в том числе военнослужащие и командование подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, стало известно The New York Times.

«Личный состав КСИР, некоторые сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население Ирана также эвакуируются», — рассказали NYT источники из числа местных чиновников.