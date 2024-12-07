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7 декабря, 04:18

NYT: Иран начал эвакуировать из Сирии военных, дипломатов и гражданских

Иранские власти 6 декабря организовали эвакуацию своих граждан с территории Сирии. САР покидают в том числе военнослужащие и командование подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, стало известно The New York Times.

«Личный состав КСИР, некоторые сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население Ирана также эвакуируются», — рассказали NYT источники из числа местных чиновников.

По данным газеты, некоторых вывозят авиасообщением напрямую в Тегеран. Остальные вынуждены использовать наземные маршруты, пересекая границу с Ливаном и Ираком.

Песков заявил, что Кремль следит за происходящим в Сирии
Песков заявил, что Кремль следит за происходящим в Сирии

Призыв покинуть территорию Сирии в связи с сложной военно-политической ситуацией ранее был адресован и россиянам. Напомним, что благодаря поддержке США и их союзников террористы уже установили контроль над Хамой и движутся в направлении Хомса. Впрочем, президент САР Башар Асад остаётся на рабочем посту и обещает уничтожить боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dima Moroz

Илья Пушкарев
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