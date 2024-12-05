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5 декабря, 10:23

Песков заявил, что Кремль следит за происходящим в Сирии

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Российские власти пристально наблюдают за ситуацией в Сирии и находятся в постоянном диалоге с Дамаском. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге <…> с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что после оценки ситуации будет рассмотрен вопрос о помощи, которая необходима Сирии для того, чтобы справиться с боевиками.

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Напомним, в конце ноября антиправительственные формирования пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Террористы смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Отражать атаку головорезов армии правительства помогает российская авиация. Кто и с кем воюет в Сирии — в материале Life.ru.

Александр Юнашев
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