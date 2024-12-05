Песков заявил, что Кремль следит за происходящим в Сирии

Российские власти пристально наблюдают за ситуацией в Сирии и находятся в постоянном диалоге с Дамаском. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии. Мы находимся в постоянном диалоге <…> с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском», — сказал Песков журналистам.