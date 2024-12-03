Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Подробности телефонного разговора сообщили в канцелярии турецкого лидера.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.