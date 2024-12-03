Эрдоган и Путин по телефону обсудили ситуацию в Сирии
Эрдоган заявил Путину, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Подробности телефонного разговора сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы», — говорится в сообщении.
Эрдоган заявил Путину, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии и предпринимает усилия для стабилизации там ситуации. Турецкий лидер также отметил, что сирийский режим должен быть вовлечён в процесс политического решения в данном процессе.
Как сообщал Life.ru, в конце ноября антиправительственные силы пошли в масштабное наступление на позиции сирийской армии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Президент Сирии Башар Асад поклялся уничтожить террористов вне зависимости от их покровителей. Армия правительства при поддержке ВС России наносит ответные удары по боевикам — десятки террористов погибли 1 декабря в Алеппо и 2-го числа у Эс-Сафира.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © Life.ru.