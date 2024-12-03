Авиация Сирии при поддержке России уничтожила десятки террористов в Идлибе и Хаме
На юге сирийской провинции Идлиб и севере провинции Хама местная авиация при поддержке России ликвидировала и ранила десятки террористов. Об этом доложила пресс-служба Минобороны Сирии у себя в соцсетях.
«Сирийская и российская авиация совместно наносят точные воздушные и ракетные удары по югу Идлиба и северу Хамы, в результате убиты и ранены десятки террористов, уничтожены их транспортные средства и вооружение», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце ноября антиправительственные силы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Президент Башар Асад поклялся уничтожить террористов вне зависимости от их покровителей. Армия правительства при поддержке ВС РФ наносит ответные удары по боевикам — десятки террористов погибли 1 декабря в Алеппо и 2-го числа у Эс-Сафира.
Shutterstock / FOTODOM / U__Photo