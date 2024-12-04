Небензя указал на роль США в поддержке террористов в Сирии
Небензя: США и их союзники поддерживают террористов в Сирии
США и их союзники поддерживают боевиков организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) в Сирии. Несмотря на это, все террористы будут уничтожены, заверил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«С начала операции ликвидировано около 400 террористов, свыше 600 получили ранения. Враг будет разбит, какую бы поддержку внешние силы им ни оказывали, а таковые, несомненно, есть. По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают, прежде всего, американцы и их союзники», — заявил Небензя.
Напомним, в конце ноября антиправительственные силы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Отражать атаку террористов армии правительства помогает российская авиация. На днях президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
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