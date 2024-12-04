Небензя указал на роль США в поддержке террористов в Сирии

США и их союзники поддерживают боевиков организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) в Сирии. Несмотря на это, все террористы будут уничтожены, заверил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«С начала операции ликвидировано около 400 террористов, свыше 600 получили ранения. Враг будет разбит, какую бы поддержку внешние силы им ни оказывали, а таковые, несомненно, есть. По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают, прежде всего, американцы и их союзники», — заявил Небензя.