«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 21:25

Небензя указал на роль США в поддержке террористов в Сирии

Небензя: США и их союзники поддерживают террористов в Сирии

США и их союзники поддерживают боевиков организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) в Сирии. Несмотря на это, все террористы будут уничтожены, заверил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«С начала операции ликвидировано около 400 террористов, свыше 600 получили ранения. Враг будет разбит, какую бы поддержку внешние силы им ни оказывали, а таковые, несомненно, есть. По имеющейся информации, поддержку террористам в той или иной степени оказывают, прежде всего, американцы и их союзники», — заявил Небензя.

Песков: Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада
Песков: Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада

Напомним, в конце ноября антиправительственные силы пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Боевики смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Отражать атаку террористов армии правительства помогает российская авиация. На днях президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mehmet ali poyraz

Оксана Попова
  • Новости
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar