Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну

Посольство России в Дамаске напоминает россиянам, находящимся в Сирии, о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через работающие аэропорты, учитывая сложную военно-политическую ситуацию в арабской республике.

«В связи с непростой военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске обращает внимание российских граждан, проживающих в САР, на возможность выезда из страны коммерческими рейсами через действующие аэропорты», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.