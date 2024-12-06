Посольство РФ в Сирии призвало россиян покинуть страну
Посольство России в Дамаске напоминает россиянам, находящимся в Сирии, о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через работающие аэропорты, учитывая сложную военно-политическую ситуацию в арабской республике.
«В связи с непростой военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске обращает внимание российских граждан, проживающих в САР, на возможность выезда из страны коммерческими рейсами через действующие аэропорты», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.
Напомним, что пару недель назад антиправительственные формирования пошли в масштабное наступление на позиции армии Сирии. Террористы смогли прорваться к Алеппо и взять под контроль большую часть города. Отражать атаку головорезов армии правительства помогает российская авиация. Кто и с кем воюет в Сирии — в материале Life.ru.
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